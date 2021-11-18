Kamyonetin arkasında adeta ölüme davetiye çıkardılar

Adana'da bir kamyonetin kasasına üst üstte koydukları buzdolabıyla yola çıkan iki kişi, söz konusu eşyaların düşüp devrilmemesi için üzerine oturdu.
Trafikte seyir halindeki sürücülerin şaşkın bakışları altında buzdolabı üzerinde yolculuk yapan 2 kişi, hayatlarını hiçe saydı; kamyonet yoğun trafikte hız yaparken, onlar tehlikeye aldırış dahi etmedi. Görenleri hayrete düşüren kişilerin ölüme adeta davetiye çıkardığı anlar saniye saniye kaydedildi.
TEHLİKELİ BİR TEDBİR!
Yürekleri ağza getiren olay, merkez ilçe Yüreğir'in Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Kentte araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olarak öne çıkan; Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki 2 kişi dikkat çekti. Ev taşındığı tahmin edilen söz konusu 2 kişi; aracın arka kasasına üst üstte koydukları buzdolaplarının, nakliye esnasında düşüp devrilmemesi için tehlikeli bir yönteme başvurdu.
BUZDOLABINA TUTUNDULAR
İşçilerden ikisi, buzdolaplarının üzerine çıkıp oturdu; sonra da trafikte sohbete koyuldu. Diğer araç sürücüleri, 'tehlikeli yolculuğu' şaşkın bakışlarıyla izlerken, kamyonetin de trafikte hızla ilerlemesi dikkat çekti.
Zaman zaman sarsılan araçtan düşmemek için buzdolaplarına tutunan işçiler, hayatlarını da hiçe saydı. Olası bir kazaya davetiye çıkartan araç, bir süre sonra gözden kayboldu.