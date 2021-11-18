Kamyonetin arkasında adeta ölüme davetiye çıkardılar

TEHLİKELİ BİR TEDBİR!

Yürekleri ağza getiren olay, merkez ilçe Yüreğir'in Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Kentte araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olarak öne çıkan; Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halinde olan bir kamyonetin kasasındaki 2 kişi dikkat çekti. Ev taşındığı tahmin edilen söz konusu 2 kişi; aracın arka kasasına üst üstte koydukları buzdolaplarının, nakliye esnasında düşüp devrilmemesi için tehlikeli bir yönteme başvurdu.