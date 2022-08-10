Buzkıran film oyuncuları kimler? Buzkıran film konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi?

Buzkıran film konusu ve oyuncu kadrosu ile sevilen yabancı yapımlar arasında yer alıyor. Buzdağına çarpan bir gemide yaşananlara odaklanan film izleyenlerden tam not alıyor. Buzkıran filmi oyuncuları arasında Pyotr Fyodorov ve Sergey Puskepalis gibi isimler var. Peki, Buzkıran filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…
BUZKIRAN KONUSU
Petrov, "Mikhail Somov" adında buzkıran geminin kaptanıdır. 1985 yılında Antartika açıklarında ilerleyen gemi, büyük bir buzdağı ile karşı karşıya kalır. Tam da bu sırada mürettebattan birinin köpeği ile birlikte denize düşmesi büyük bir kaos yaratır.
Öncelik kurtarma operasyonunu verilince, geminin buzdağının yanından sorunsuz bir şekilde geçmesi sağlanamaz ve gemi buzdağının bir kısmına çarpar. Olanların sorumlusu olarak görülen kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilince, Petrov'un görevine son verilir. Kurtarma ekibinin gelmesinin bekleyen gemiye yeni kaptanın gelmesi işlerin iyice karışmasına neden olur.
BUZKIRAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler 3,5 ay boyunca Murmansk , Saint Petersburg , Sivastopol ve Kola Yarımadası - Khibiny dağlarında şiddetli hava koşullarında gerçekleşti. 1957 yapımı nükleer buzkıran Lenin kullanıldı. Lenin 1989'da hizmet dışı kaldı ve Murmansk'ta kalıcı olarak park edildi.