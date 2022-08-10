Buzkıran film oyuncuları kimler? Buzkıran film konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi?

BUZKIRAN KONUSU

Petrov, "Mikhail Somov" adında buzkıran geminin kaptanıdır. 1985 yılında Antartika açıklarında ilerleyen gemi, büyük bir buzdağı ile karşı karşıya kalır. Tam da bu sırada mürettebattan birinin köpeği ile birlikte denize düşmesi büyük bir kaos yaratır.

Öncelik kurtarma operasyonunu verilince, geminin buzdağının yanından sorunsuz bir şekilde geçmesi sağlanamaz ve gemi buzdağının bir kısmına çarpar. Olanların sorumlusu olarak görülen kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilince, Petrov'un görevine son verilir. Kurtarma ekibinin gelmesinin bekleyen gemiye yeni kaptanın gelmesi işlerin iyice karışmasına neden olur.