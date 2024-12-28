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Giriş Tarihi: 29.12.2024

Buzlanma faciası 2 ölü, 5 yaralı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Buzlanma faciası 2 ölü, 5 yaralı
GAZİANTEP: Nurdağı- Gaziantep karayolunun Acaroba mevkiinde meydana gelen kazada Cuma A. idaresindeki inşaat işçilerini taşıyan servis aracı, sis ve buzlanma nedeniyle bir TIR'ın dorsesine çarparak devrildi. Kazada Ümit Karaçalıoğlu (18) ve kuzeni Muhammet Emin Çelik (15) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 işçi ise tedavi altına alındı. Ölen kuzenlerin şehir merkezine gitmek için servis aracına bindikleri ortaya çıktı. Ümit Karaçalıoğlu'nun babasının da 15 Eylül 2023'te eşini hastaneye götürürken yaptığı kazada öldüğü ortaya çıktı.
ERZİNCAN: Sakaltutan geçidinde Kartal Belediyesi'ne ait otobüs şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Kars'ta da yolcu otobüsü devrildi, 15 vatandaş yaralandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada ise 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
ANTALYA: Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Aziz Nural (38) hayatını kaybetti.

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Buzlanma faciası 2 ölü, 5 yaralı
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