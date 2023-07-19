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Giriş Tarihi: 19.7.2023 11:27 Son Güncelleme: 19.7.2023 11:36

Buzullarda hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni toprağa verildi

Hakkâri’de Pazar günü çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan, dün de cansız bedeni bulunan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın’ın cenazesi, gece saatlerinde Cizre'de son yolculuğuna uğurlandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Buzullarda hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni toprağa verildi

Kente gelen 18 kişilik doğasever grubu, Pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hâkime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü.

Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün de kayıp Mehmet Aydın ile Hâkime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Mehmet Aydın'ın cenazesi, Hakkâri'de yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Aydın'ın cenazesi, Mir Abdal Camisi'nde kılınan namazın ardından Cizre Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cizre Dicle Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Aydın'ın öğrencileri ve çevresince sevildiği öğrenildi. Okulun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Aydın hocamızın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Buzullarda hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni toprağa verildi
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