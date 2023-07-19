Buzullarda hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni toprağa verildi

Kente gelen 18 kişilik doğasever grubu, Pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hâkime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü.
Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.
Mehmet Aydın'ın cenazesi, Hakkâri'de yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Aydın'ın cenazesi, Mir Abdal Camisi'nde kılınan namazın ardından Cizre Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cizre Dicle Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Aydın'ın öğrencileri ve çevresince sevildiği öğrenildi. Okulun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Aydın hocamızın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.