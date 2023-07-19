Buzullarda hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni toprağa verildi

Cizre Dicle Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Aydın'ın öğrencileri ve çevresince sevildiği öğrenildi. Okulun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Aydın hocamızın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.