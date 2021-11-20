’By Hipnotize’den 4 milyonluk vurgun!

Onun ismi Yüksel B. (34)... O, azılı bir telefon dolandırıcısı... Emniyetin kaynaklarına göre ise kod adı By Hipnotize... Telefonla ulaştığı kişilere kendisini "Polis" olarak tanıtıyor ve "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirdi" diyerek tuzağa düşürüyor. Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda mağduru var. Yaptığı vurgun ise iddialara göre dört milyon lira...

Telefon konuşmalarında mağdurlara telsiz sesi dinleten ve karşısındaki kişileri adeta hipnotize eden Yüksel B.'nin "Tehdit, Adam Yaralama, Yağma ve Dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü 12 kaydı bulunuyor. Geçmişte iki defa telefon dolandırıcılığı suçundan gözaltına alınan Yüksel B., son olayında A.B. isimli kadını tuzağa düşürdü.





YAŞLILARI HEDEF SEÇİYOR



"Terör örgütleri banka hesabınızı ele geçirdi. Örgütler para aktarımı yapılacak" diyerek 76 yaşındaki A.B.'nin banka hesaplarındaki paraları çekmesini sağladı. 480 bin lirasını alarak dolandırdı ve paralarla sırra kadem bastı. Dört dosyadan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve geçmişteki dosyalarından dolayı tutuksuz yargılanan telefon dolandırıcısı Yüksel B., üçüncü defa aynı suçtan gözaltına alındı. Yüksel B.'nin operasyon düzenlenen ikamet adresinde mağdurlara ait olduğu değerlendirilen bir miktar para da bulundu. Genellikle tek başlarına yaşayan 70 yaş üstündeki insanları hedef olarak seçtiği ifade edilen telefon dolandırıcısı Yüksel B. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.