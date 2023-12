ByHorses TV, yayın hayatına 11 Kasım’da Youtube kanalıyla start verdi!

Spor yayıncılığına farklı bir yaklaşım getirecek olan ByHorses TV, bilinen tüm at yarışı kanallarından farklı olarak, atçılık sporuna ilişkin renkli ve dinamik içeriklerinin yanı sıra; futbol, basketbol gibi spor dünyasının tüm branşlarından sıcak haberlerden çizgi filmler ve belgesellere, yarış yayınlarından at severlerin aktüel dünyasına, sinema filmlerinden, tahmin ve yorum programlarına kadar herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği yepyeni konseptiyle televizyon dünyasına adım atacak.

Atçılık dünyasının duayen isimleri bir araya geldi

ByHorses TV, atçılık dünyasının duayen isimleriyle at yarışı tutkunlarını sıra dışı bir serüvene davet ediyor. Yorumcu ve Anchorman Tanzer Parlar, yılların köklü deneyimini izleyicilere aktarıyor. Yorumcu Abdül Işıldak, günün en gizli favorisini, sürpriz safkanları, sağlam bankoları Son Karar adlı programıyla ekrana getiriyor. Yorumcu Berkay Kurt, yarışların gidişatına ilişkin nokta atışı tahminleriyle at yarışı tutkunlarına rehberlik ediyor. Analizleriyle izleyicileri adeta hipnotize eden Yorumcu Barış Göksu, büyük ikramiye hedefini adım adım kurgulayan Yorumcu Özgür Şölen de at yarışı severleri ByHorses TV ekranlarına kilitliyor.

"Spor tutkunlarının ilk adresi olacağız"

Türkiye'nin yepyeni atçılık ve yaşam kanalı ByHorses TV olarak yayıncılık dünyasına yepyeni bir konsept kazandıracaklarını kaydeden ByHorses TV "Bilinen tematik yayıncılık konseptine ByHorses TV ile noktayı koyup, TV dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. "Safkan Yayıncılık" sloganımızla geliştirdiğimiz renkli ve dinamik içeriklerimizle herkesi ekran başına kilitleyeceğiz. Dörtnala ilerleyen atçılık dünyasının tüm anlarının eşlikçisi olacak, basketbol, futbol gibi branşların da tüm dinamiklerini içinde barındıran yayınlarımızla spor tutkunlarının ilk adresleri olacağız" dedi.

Hipodromdan canlı yayınlarla YouTube'dan yarış keyfi

YouTube kanalında güne spor haberleri ile başlayan ByHorses TV, hipodromdan gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile at yarışlarında yaşanan gelişmeleri an be an ekranlara getiriyor. Belgesel yapımların yanı sıra "Uzman Gözüyle" eğitim, beslenme, sağlık ve bakım gibi life style konuları ele aldığı dopdolu içerikleriyle izleyicileri alanında uzman isimlerle buluşturuyor. Mehmet Marangoz, Ertül Cankılıç, Yavuz Seçkin, Hakan, Çakmak, Esen Gök, Abdül Işıldak gibi atçılık sporunun önemli değerlerinin sunumuyla ekrana gelen programları ile günün özetini yaparak, at yarışlarından dikkat çekici yorumlarla günü uğurluyor.

ByHorses TV Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=VHvz6z6e6_s