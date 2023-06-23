Bylock operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yöneli devam eden bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 20 Haziran günü operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, haklarında örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve sabit hatlardan arama kayıtları bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 5'i kadın 9 kişi, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.