Bypass oldu, hastanede depreme yakalandı

Adıyaman'da yaşayan Şükrü Oral(62), depremden 4 gün önce Gaziantep'teki özel hastanede bypass ameliyatı oldu. 3 damarı değiştirilen Oral, depreme de eşiyle birlikte kaldığı hastanenin 5. katındaki serviste yakalandı. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Oral, "Depreme, eşimle beraber uyurken yakalandık. Büyük bir ses çıktı ve şimşek çaktı. Gece gündüz olmuştu. şimşek çaktı. Bypasslı halde 5 kat merdivenlerden koşarak aşağıya indim. Hastanenin dışındaki bir koltukta 3 saat oturdum. Hayatın normale döndüğünü düşünerek eşimle birlikte tekrar odaya çıktık. Öğlen saatlerinde ikinci deprem olunca, tekrar 5 kat koşarak aşağıya indik. Beni iyi ameliyat yapmışlar. Bypasslı halde 2 depremde 2 kez 5 kat inip çıktım" dedi.





İki gün sonra taburcu olup Adıyaman'a döndüğünde tek katlı evinin yıkıldığını gören Oral, baba ocağı Doyuran köyüne gittiğinde, buradaki 2 katlı baba evinin de yıkıldığını gördü. Eşi Naile, kızı Nezire Doğan, oğlu İbrahim Halil ve torunu Aslı ile AFAD'ı kurduğu çadırda kalan Doğan, daha sonra AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen tarafından Trabzon'a getirdi. Bir otele yerleştirilen ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı. Yarım kalan tedavisi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Oral, taburcu edildi.

Eşi Naile Doğan(63) ise, "Kalbi dayanamayabilirdi. Trabzon'a geldik, burada kendimizi huzurlu ve güvende hissediyoruz. Allah devletimizden, Sağlık müdürlüğünden, AFAD'tan, AK Parti İl Kadın Kollar Başkanı Meryem Sürmen'den, Trabzon'lu sıcak insanlardan, razı olsun" diye konuştu.