Cadde ortasında eski eş dehşeti

Aksaray'da yaşayan Ömer Faruk B. (45), önceki gün akşam saatlerinde, boşandığı eski eşi Demet E. (42) ile konuşmak için buluştu. Ancak, otomobile bindirdiği Demet E. ile tartışmaya başladı. Bu tartışma üzerine Demet E., araçtan inip uzaklaşmak istedi. Ancak eski eşinin peşini bırakmayan Ömer Faruk B., refüjde yakalayıp, tekrar araca bindirmek istedi. Direnince ise kolundan tutup sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Demet E.'nin, 'Bırak beni' diyerek gözyaşı dökmesine rağmen sürüklenerek araca bindirildiği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri Ömer Faruk B.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Ömer Faruk B.'nin Demet E.'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.