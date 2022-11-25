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Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:14

Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü, 2 kişi de yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Seyithan Cennet, cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sırada hastanede karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada ise 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü, 2 kişi de yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Aziziye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Seyithan Cennet (36) cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma sırasında Cennet, tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Cennet için ihbarla olay yerine sağlık ve polisleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu arada hastanede karşılaşan husumetlilerin yakınları tarafından çıkan kavgada ise 2 kişi yaralandı.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen M.D. ve O.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldürdü, 2 kişi de yaralandı
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