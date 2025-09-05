Cadde üzerindeki kuyumcuyu balyozla güpegündüz soymaya kalktılar

Gündüzgözüne soygun girişimi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede bulunan kuyumcu çalışanları Cuma namazı kılmak için iş yerini kapatarak dükkandan ayrıldı. Çalışanların iş yerinden çıkmasının ardından kasklı 4 kişi kuyumcu dükkanının önüne geldi. İşlek caddeden geçenlere aldırış etmeyen 4 kişi önce dükkanın kepengini açtı. Daha sonra da yanlarında bulunan balyozla kuymcunun kapısını kırdı. Bu sırada çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan 4 şüpheli yanlarında bulunan çantayı olay yerinde bıraktıktan sonra ellerindeki balyozu da ara sokakta bulunan çöp konteynerine attı. Şüpheliler daha sonra dükkan önüne geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

ÇANTA VE BALYOZU ATIP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı çevresine güvenlik şeridi çekerek iş yerinde ve çevresinde incemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçarken attığı çanta ve balyoz ise, detaylı inceleme yapılmak üzere üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.