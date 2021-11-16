Caddebostan’da hem güldüren hem şaşırtan ceza! Traktörde telefonla konuşunca..

İstanbul'un kalabalık bölgelerinden biri olan Caddebostan'daki yoğun trafik akışına traktörüyle dahil olan 76 yaşındaki M.G., çevredekilerin ilgi odağı oldu. İşlek caddede traktörünü kullanan yaşlı sürücü, seyir halindeyken telefonla konuşmaya başlayınca polis tarafından mercek atına alındı.

POLİSİN MERCEĞİNE TAKILDI

Polis ekipleri, 76 yaşındaki M.G.'yi seyir halinde traktörün içinde telefonla konuşurken görünce trafik cezası yazdı. 'Seyir halinde telefonla konuştuğu gerekçesiyle polis tarafından kendisine 288 lira trafik cezası kesilen yaşlı adam, başka bir cezasını sorgulatmaya gittiğinde durumu tesadüfen öğrendi.

'CEZA KALDIRILSIN'

Büyük bir şaşkınlık yaşayan M.G., kesilen cezanın kaldırılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Yaşlı adam, başvuru dilekçesinde Çatalca'da oturduğunu, cezasının kendisine Caddebostan'da yazıldığını, durumu tesadüfen öğrendiğini, aracının traktör olduğunu, olay günü evi ve tarlası arasında seyahat ettiğini ve ortada bir hata olduğunu belirterek hakkındaki idari para cezasının kaldırılmasını istedi.

HAKİMLİK HAKLI BULDU

Traktör sürücüsü M.G.'nin talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, yaşlı adamı haklı buldu. Hakimlik, M.G. hakkındaki 288 lira idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.