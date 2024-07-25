Caddede silahlı çatışma: Oğul öldü, baba ağır yaralı

Şehitkamil ilçesinin Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşe tartışmada İlhan Hanzade ve oğlu Şahin Hanzade yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Şehitkamil ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Şahin Hanzade acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.