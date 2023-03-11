Hatay’a yeni konteyner kent: Bin 200 depremzede barınacak

1. ETAP TAMAMLANDI

Büyükşehir ekipleri, 30 dönüm arazi üzerinde planlanan 300 konteynerlik kentin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen vatandaşların daha iyi koşullarda barınmaları için canla başla çalışan Büyükşehir, 3 etaptan oluşan konteyner kent yapımında ilk etabın sonuna yaklaştı. Bu bağlamda ilk etaba planlanan, içinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki 120 adet konteynerin montaj işlemleri tamamlandı. Aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işler de tamamlandıktan sonra konteyner kentte hayat başlayacak.