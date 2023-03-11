Hatay’a yeni konteyner kent: Bin 200 depremzede barınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerden etkilenen yerler arasında bulunan Hatay'ın Defne ilçesinde konteyner kent çalışmalarına devam ediyor.
Defne'de yeni yaşam alanı oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk günlerinde AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere bin adetlik çadır kent kurdu. Geçtiğimiz günlerde 54 yataklı hastaneyi 20 gün gibi kısa sürede tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Büyükşehir, şimdi de bölgede 300 konteynerden oluşacak konteyner kent inşa ediyor.
1. ETAP TAMAMLANDI
Büyükşehir ekipleri, 30 dönüm arazi üzerinde planlanan 300 konteynerlik kentin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen vatandaşların daha iyi koşullarda barınmaları için canla başla çalışan Büyükşehir, 3 etaptan oluşan konteyner kent yapımında ilk etabın sonuna yaklaştı. Bu bağlamda ilk etaba planlanan, içinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki 120 adet konteynerin montaj işlemleri tamamlandı. Aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işler de tamamlandıktan sonra konteyner kentte hayat başlayacak.
2. VE 3. ETAP'TA HUMMALI ÇALIŞMA
Defne'de depremin yaralarını saran Büyükşehir, konteyner kentin iki ve üçüncü etabında da gece gündüz çalışıyor. İkinci etapta inşa edilecek 87 konteynerin 30'unun montajı tamamlayan ekipler, diğer konteynerlerin kurulumunda da hızlı bir çalışma yürütüyor. 88 konteynerin inşa edileceği 3. etapta da önümüzdeki günlerde kurulum başlayacak.
ÇOCUK OYUN ALANI
Çocuklar için oyun parkı, bay ve bayan mescit, eğitim ve bakım merkezi gibi sosyal bileşenlerin de bulunacağı Büyükşehir'in 300 konteynerlik yaşam merkezi yakın bir zamanda depremzedelerin hizmetine sunulacak.