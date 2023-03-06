Haberler Yaşam Haberleri Çadır kenti fırçalarıyla renklendiriyorlar
Giriş Tarihi: 6.3.2023

Çadır kenti fırçalarıyla renklendiriyorlar

Çadır kenti fırçalarıyla renklendiriyorlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte, çocukların resimleriyle renklendirdiği "sanat sokağı" oluşturuldu. İzmir'den gelen gönüllü ressam Nur Aydın Evrensel öncülüğünde çocuklar, çadır kentte oluşturulan sanat sokağındaki panolara resim çiziyor. Yaklaşık 20 metrelik panolara hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, hem eğleniyor hem de bulundukları ortama renk katıyor. Evrensel, "Buradaki amaç belli bir alanı sanat sokağına dönüştürmek. Buraya girdiklerinde kendilerini iyi hissetsinler, renkli duvarlar görsünler istiyorum. Kendi yaptıkları işlerin olması, onların çok daha duyarlı olmalarını sağlayacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Çadır kenti fırçalarıyla renklendiriyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA