Çadır kenti fırçalarıyla renklendiriyorlar

Kahramanmaraşmerkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte, çocukların resimleriyle renklendirdiği "sanat sokağı" oluşturuldu. İzmir'den gelen gönüllü ressam Nur Aydın Evrensel öncülüğünde çocuklar, çadır kentte oluşturulan sanat sokağındaki panolara resim çiziyor. Yaklaşık 20 metrelik panolara hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, hem eğleniyor hem de bulundukları ortama renk katıyor. Evrensel, "Buradaki amaç belli bir alanı sanat sokağına dönüştürmek. Buraya girdiklerinde kendilerini iyi hissetsinler, renkli duvarlar görsünler istiyorum. Kendi yaptıkları işlerin olması, onların çok daha duyarlı olmalarını sağlayacak" dedi.