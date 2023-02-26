Çadır kentin çocukları hayallerini duvarlara grafitiyle yansıtıyor

"HAYALLERİNDEN GEÇEN DÜNYAYI BURAYA RESMETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Buradaki çalışmada ilk olarak çocukların hayal dünyalarını keşfederek resimler çizdiklerini dile getiren Karakaya, "O hayallerinden geçen dünyayı buraya resmetmeye çalışıyoruz. Onların imgeleri aslında burada. Duvarda görünen resimler çocukların kendi istediği, kendi karakterleri aslında. Biraz daha mutlu ve renkli bir dünyaya bakış açısı sağlamak için burada bu tarz çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu. Amaçlarının çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak olduğunu belirten Karakaya, her gün 50 çocukla çalıştıklarını kaydetti. Karakaya, çocuklarla duvarları boyayarak hem eğlendiklerini hem onları depremin izlerinden uzak tuttuklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çocuklar aslında kötü bir ruh haliyle buraya geldiler.