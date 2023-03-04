Çadır kentin ilk bebeği; Seher Asel…

Diyarbakır'da muhalefetin kentsel dönüşüme karşı çıktığı Bağlar'da yaşayan 28 yaşındaki Süleyman Yıldırım ve 25 yaşındaki Elif Yıldırım çifti 3 yaşındaki Muhammed Miraç ile 4 yaşındaki Miran Yiğit Yıldırım'dan sonra kız çocuklarını doğmasını beklerken depreme yakalandılar. İki erkek çocuktan sonra kızları Seher Asel için gerekli hazırlıklarını yapan 5 yıllık evli Yıldırım çifti, Kahramanmaraş merkezli yaşanan "Asrın Felaketi"nde evleri ağır hasar görünce sokakta kaldılar. Baba Süleyman Yıldırım, hamile eşi ve iki oğlu ile yakınlarının yanına sığındı. Kızını kucağına almanın heyecanını günleri sayarak bekleyen genç anne, evleri ağır hasar aldığı için bebeği için hazırladığı eşyaları da alamadı.
ÇADIR KENTE YERLEŞTİLER
Annenin doğumu yaklaşırken, Yıldırım ailesi AFAD koordinasyonunda Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde kurulan ve 7 bin civarında depremzedenin barındığı çadır kente yerleşti.
ÇADIRIN İLK BEBEĞİ OLDU
Ailesiyle çadırda yaşayan ve işsiz olan baba Süleyman Yıldırım ile anne Elif Yıldırım dünyaya gelen Seher Asel, çadır kentin ilk bebeği oldu. Yaşanılan felaket nedeniyle buruk bir sevinç yaşayan Yıldırım çiftinin bebekleri, çadır kente de büyük bir sevinç yaşattı.
BABAYA DEVLET SAHİP ÇIKTI
Uzun süreden beri işsiz olduğunu belirten baba Süleyman Yıldırım, "10 kenti vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Bizde heyecanla kızımı beklerken, depreme yakalandık. Dehşet bir gündü. Artık ev yıkılacak derken, sarsıntı durdu. İlk eşime baktım, çünkü doğumu yaklaşmıştı. Hemen dışarı çıktık. Kızım Seher Asel dünyaya geldi. Eşim ve kızım sağlıklı olduğu için mutluyum. Devlette bana ve aileme sahip çıktı. Bana Yenişehir belediyesinde iş verdiler. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.
BURUK SEVİNÇ
SABAH'a konuşan anne Elif Yıldırım, Türkiye'nin 6 Şubat günü çok büyük bir felaket yaşadığını ifade ederek, "Asrın Felaketi'nde 10 ilimizde binlerce ev yıkıldı, binlerce insanımız hayatını kaybetti. Yaşadığımız dehşeti unutamıyorum. Doğumum yaklaştığı için çok korktum. Evimiz ağır hasar aldı. Devlet bize sahip çıktı, çadıra yerleştik. Kızım Seher Asel, çadır kentin ilk doğan bebeği oldu. Kaybettiğimiz canlar nedeniyle buruk bir sevinç yaşadım" diye konuştu. 3 kilo 500 gram doğan Seher Asel bebeğin tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.