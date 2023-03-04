Çadır kentin ilk bebeği; Seher Asel…

BABAYA DEVLET SAHİP ÇIKTI

Uzun süreden beri işsiz olduğunu belirten baba Süleyman Yıldırım, "10 kenti vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Bizde heyecanla kızımı beklerken, depreme yakalandık. Dehşet bir gündü. Artık ev yıkılacak derken, sarsıntı durdu. İlk eşime baktım, çünkü doğumu yaklaşmıştı. Hemen dışarı çıktık. Kızım Seher Asel dünyaya geldi. Eşim ve kızım sağlıklı olduğu için mutluyum. Devlette bana ve aileme sahip çıktı. Bana Yenişehir belediyesinde iş verdiler. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.