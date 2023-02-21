Çadır kentte çocuk sokağı kuruldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan bir çadır kentte, çocuklar içinde bir çocuk sokağı kuruldu. Buradaki etkinliklerle depremin üzerlerinde bıraktığı iz bir nebze de silinmeye çalışılan çocuklara, Psikososyal Destek Gruplarınca hazırlanan eğitimler de veriliyor. Çadır kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüsü olarak çalışan hemşire Huzeyfe Gürpınar, "Çocukların psikolojileri daha hassas. Onların depremden nasıl etkilendiklerini, oluşturduğu etkileri nasıl ortadan kaldıracağımızı planlayarak oyunlar oynatıyoruz. Yüz boyama aktivitelerinden resim atölyelerine, oyun havuzundan geleneksel oyunlarımıza bütün her şeyi birlikte yapıyoruz. Çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızın yaptığı bağışlarla onlara top, balon, oyuncak gibi hediyeler alıyoruz. Son yara sarılana kadar burada olacağız" dedi.