Çadır kentte çocuklar Hacivat ve Karagöz’le eğlendi

Adıyaman'da evleri yıkılan ya da ağır hasarlı binlerce vatandaşın çadır kentlerde hayatları devam ediyor. Kızılay ve AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için, mücadele ediyor. Ramazan ayının ilk gününde de çocuklar için farklı etkinlikler yapılmaya başlandı. Manisa Şehzadeler Belediyesi görevlileri Eğriçay çadır kentinde düzenlenen ilk iftar yemeğinin ardından gölge oyunu ve kukla oyunları gerçekleştirdi.

"İLK KEZ İZLİYORUZ"

Etkinlikleri müzikler eşliğinde izleyip eğlenen depremzede çocuklar burada doyasıya eğlenip dans ettiler. 6. Sınıf öğrencileri Furkan ve Ali de ilk kez Karagöz ve Hacivat'ı canlı olarak izlediklerini söyledi. Furkan; "Burada canımız sıkılıyordu. Şimdi bunu izlemek çok eğlenceli. İyi ki böyle bir etkinlik yapılmış" ifadelerini kullandı.

Etkinliği çok beğendiğini söyleyen Ali ise; "Ben daha önce televizyonda izledim, ama burada canlı görmek çok güzel. Bizim için çok eğlenceli geçen bir gün" dedi.