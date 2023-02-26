Çadır kentte kebap dağıttı

Adanalı kebapçı, Hatay'da depremzedeler için çadır kent önünde mangal kurup, binlerce kebap dağıttı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana 11 ile tek tek giderek depremzedelere binlerce kebap ikram etti. Son olarak Hatay'ın Defne ilçesine gelen Yaşar Aydın ve ekibi, buradaki çadır kent önünde yaklaşık 15 metrelik mangal kurup binlerce kebap hazırladı. Daha sonra kebapları pişiren Aydın, depremzede vatandaşlara Adana kebap dağıttı. Depremzedeler kebap almak için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Kebaplarını alan depremzedeler, Aydın'a teşekkür etti. Yaşar Aydın ise, "Bir nebze de olsa bu insanlara bir mutluluk katabiliyorsak ne mutlu bize. Bu yardımları sadece Hatay ve Adana'ya yapmıyorum. Bütün deprem bölgesine gidip kebap dağıtıyorum" dedi.