Çadır kentte ’Mehmetçik Okulu’! Çocuklar asker abilerin okulunu çok seviyor

Adıyaman'da depremin ardından hasarlı evlerinde kalamayan vatandaşların çadır kentlerde yaşamları devam ediyor. Bu alanlarda çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor ancak en önemlilerinden birisi de çocukların eğitimi. Adıyaman'da eğitim depremin ilk gününden bu tarafa yapılamıyor.

Bu eksikliği biraz olsun gidermek için Türk silahlı Kuvvetleri Çadır kent içerisinde 'Mehmetçik Okulu' kurdu. Burada 1.2.3. ve 4. Sınıf öğrencilerine kurs veriliyor. Yarım gün yapılan eğitime gönüllü öğretmenler gelip çocukların derslerine yardımcı oluyor.

Okulunu çok özlediğini söyleyen 2. Sınıf öğrencisi Ramazan İzci; "Okuma yazmayı öğrendim. Okulum evimize yakındı. Bizim evin üzerine başka ev devrildi. Evimiz sağlam ama giremiyoruz. Burada ablam ile birlikte Mehmetçik Okuluna gidiyoruz. Her gün sabah 8'de gelip 12 'de dönüyoruz" dedi.

Ablası Melisa Tuğba İzci ise; "Bende 4. Sınıfa gidiyorum. Okula gitmeyi arkadaşlarımla olmayı özledim. Burası bizim için çok güzel oldu. Asker abiler bize okul yaptı. Her gün gelip burada kurs alıyoruz" dedi.