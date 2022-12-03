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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Çadırda kalan engelli depremzede unutulmadı

Çadırda kalan engelli depremzede unutulmadı
DÜZCE Sevdalıları Yardımlaşma Derneği yetkilileri, deprem sonrası evlerine giremedikleri için annesiyle çadırda kalan 24 yaşındaki omurilik felçli Nildem Bilgin'i, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız bırakmadı. Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıkları endişe nedeniyle Cedidiye Mahallesi'ndeki evlerine giremeyen Nildem ve annesi Ömür Bilgin, AFAD tarafından kent merkezine kurulan çadır kentte konaklıyor. Dernek yetkilileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilgin'i kaldığı çadırda ziyaret ederek çiçek takdim etti. Bilgin dernek yetkililerinin moral ziyaretinden memnun oldu. AA

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Çadırda kalan engelli depremzede unutulmadı
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