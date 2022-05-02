Haberler Yaşam Haberleri Çadırda yaşayan sel mağdurlarına Valilik sahip çıktı
Giriş Tarihi: 2.5.2022 00:12 Son Güncelleme: 2.5.2022 01:32

Çadırda yaşayan sel mağdurlarına Valilik sahip çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Çadırda yaşayan sel mağdurlarına Valilik sahip çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde etkili olan sağanakta çadırları sular altında kalanlar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla pansiyona yerleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mağdurların yanında oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

Su baskınları Akçakale ilçesinin kırsalında çadırlarda yaşayan Suriyelileri de vurdu. Çocuk ve özellikle yaşlılar açıkta kaldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin çadırların kaldırılması, mağdurların okul pansiyonuna yerleştirilmesi talimatını verdi. Ayrıca 3 öğün yemek ihtiyaçlarının da karşılanması için kurum yetkilileri görevlendirildi. Hem barınma hem yemek ihtiyaçları karşılanan aileler, Vali Erin ve ekibine teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs açıklaması!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da korkutan deprem! Ermenistan da sallandı...
Son dakika: Emniyet açıkladı! Bazı gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
ARKADAŞINA GÖNDER
Çadırda yaşayan sel mağdurlarına Valilik sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA