Çadırda yaşayan sel mağdurlarına Valilik sahip çıktı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mağdurların yanında oldu. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

Su baskınları Akçakale ilçesinin kırsalında çadırlarda yaşayan Suriyelileri de vurdu. Çocuk ve özellikle yaşlılar açıkta kaldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin çadırların kaldırılması, mağdurların okul pansiyonuna yerleştirilmesi talimatını verdi. Ayrıca 3 öğün yemek ihtiyaçlarının da karşılanması için kurum yetkilileri görevlendirildi. Hem barınma hem yemek ihtiyaçları karşılanan aileler, Vali Erin ve ekibine teşekkür etti.