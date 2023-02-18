Çadırkentteki çocuklara psikososyal destek

Kocaman, akut dönem olarak nitelendirdikleri tramva yaşandıktan sonraki iki- dört haftalık dönemde çocuklara psikolojik ilk yardım verdiklerini belirterek, bu dönemde daha çok çocuklara rahatlama, gevşeme, resim, boyama ve oyun etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Bu dönemden sonra bakanlığın psikoeğitim çalışması yaptığını belirten Kocaman, sadece çocuklarla değil kamptaki diğer insanlara da destek olduklarını vurguladı.
Kocaman "İlk geldiğimizde insanlar psikolojik ilk yardıma inanmıyorlardı. İnsanların söylediği 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklar altını ıslatmaya başladığı, çocuklarla normalleştirmeye yönelik etkinlikler başladıktan sonra düzelme görüldüğünü söylediler. Bizim yaptığımız küçük bir iş. Hayat burada normale dönmeye başladığında çocukların yüzde 80- 90 düzelecektir. Bu gördüğümüz tepkiler azalmaya başlayacak. Yaptığımız çalışmalardan sonra insanlar çocukların rahatlamaya başladığını gördükten sonra bize güvenmeye başladılar.