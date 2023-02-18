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Giriş Tarihi: 18.2.2023 08:40

Çadırkentteki çocuklara psikososyal destek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından asrın felaketinden etkilenen bölgelerde kurulan çadır kentlere gönderilen psikososyal destek uzmanları çocukların bu zorlu süreci kolay atlatılabilmesi için yoğun çaba harcıyor. Adıyaman'daki Eğriçay Parkı'na kurulan çadır kentteki psikososyal destek personeli, çocuklara rahatlama, gevşeme, resim ,boyama ve düzenledikleri çeşitli oyun etkinlikleri destek olmaya çalışıyorlar. Psikolojik Danışman Nigar Kocaman, burada çalışan kişilerin daha önce travma yaşanan yerlerde görev alan tecrübeli bir ekip olduğunun altını çizerek, yürüttükleri psikolojik ilk yardım faaliyetleri hakkında SABAH'a bilgi verdi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Çadırkentteki çocuklara psikososyal destek

Kocaman, akut dönem olarak nitelendirdikleri tramva yaşandıktan sonraki iki- dört haftalık dönemde çocuklara psikolojik ilk yardım verdiklerini belirterek, bu dönemde daha çok çocuklara rahatlama, gevşeme, resim, boyama ve oyun etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Bu dönemden sonra bakanlığın psikoeğitim çalışması yaptığını belirten Kocaman, sadece çocuklarla değil kamptaki diğer insanlara da destek olduklarını vurguladı.


Kocaman "İlk geldiğimizde insanlar psikolojik ilk yardıma inanmıyorlardı. İnsanların söylediği 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklar altını ıslatmaya başladığı, çocuklarla normalleştirmeye yönelik etkinlikler başladıktan sonra düzelme görüldüğünü söylediler. Bizim yaptığımız küçük bir iş. Hayat burada normale dönmeye başladığında çocukların yüzde 80- 90 düzelecektir. Bu gördüğümüz tepkiler azalmaya başlayacak. Yaptığımız çalışmalardan sonra insanlar çocukların rahatlamaya başladığını gördükten sonra bize güvenmeye başladılar.

Psikoeğitim çalışmaları başlayana kadar bu çalışmalar devam edecek"dedi. Şu an yas olduğu için müzik ve dans etkinliğinin yapmadıklarını kaydenen Kocaman ,ihyitacı olan çocuklara bireysel destek vermeye çalışarak sağlık ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yardım sunduklarını söyledi.

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Çadırkentteki çocuklara psikososyal destek
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