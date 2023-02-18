Çadırkentteki çocuklara psikososyal destek

Kocaman, akut dönem olarak nitelendirdikleri tramva yaşandıktan sonraki iki- dört haftalık dönemde çocuklara psikolojik ilk yardım verdiklerini belirterek, bu dönemde daha çok çocuklara rahatlama, gevşeme, resim, boyama ve oyun etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Bu dönemden sonra bakanlığın psikoeğitim çalışması yaptığını belirten Kocaman, sadece çocuklarla değil kamptaki diğer insanlara da destek olduklarını vurguladı.