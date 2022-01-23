Haberler Yaşam Haberleri Çadırlı Kenevir Serası... Suçüstü yakalandı... Uyuşturucular “Nutella” kutusundan çıktı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 09:19 Son Güncelleme: 23.1.2022 09:29

Çadırlı Kenevir Serası... Suçüstü yakalandı... Uyuşturucular “Nutella” kutusundan çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çadırlı Kenevir Serası... Suçüstü yakalandı... Uyuşturucular “Nutella” kutusundan çıktı

İstanbul’da bir kişi; uyuşturucu madde imal ettiği adresinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Adreste; içerisinde uyuşturucu madde yetiştirilen bir çadır, Hint Keneviri yetiştirmek için kurulmuş ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma sistemleri ile 658.65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste ayrıca “Nutella” kutusu içerisine saklanmış 237 gram Marihuana maddesi bulundu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane Merkez Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adresten ağır kokular geldiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. 2 köpekle birlikte adresten kaçmaya çalışan Çağrı A., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste sahte kimlik, bir odada kurulu çadır, Hint Keneviri yetiştirmek için kurulmuş ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma sistemleri, led ışıklar, elektrik sigortası, fan, ısı ölçer, vantilatör, Hint Kenevirleri, ruhsatsız tabanca, 17 mermi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan sıvı maddeler, 13 gram kimyasal toz, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 2 hassas terazi, 14 uyuşturucu hap ve üç farklı türde 658.65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste ayrıca "Nutella" kutusu içerisine saklanmış 237 gram Marihuana maddesi de bulundu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Çağrı A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çadırlı Kenevir Serası... Suçüstü yakalandı... Uyuşturucular “Nutella” kutusundan çıktı
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