Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu...

İstanbul'da bir uyuşturucu serasına baskın yapıldı. Saksılar içerisinde 16 Kök Hint Keneviri, uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan çadır, termometre, ışıklandırma cihazı, vantilatör ve havalandırma makinesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Bağcılar İlçesi'nde de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen ve Hint Keneviri yetiştirilen adreste M.A.Ö. ve M.Ü. isimli iki kişi suçüstü yakalandı. Saksılar içerisinde 16 Kök Hint Keneviri, 16 Hint Keneviri Dalı, 111 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan çadır, termometre, ışıklandırma cihazı, vantilatör ve havalandırma makinesi ele geçirildi. İki şüpheli "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.