Haberler Yaşam Haberleri Cafer Andıç: Avrupa'da 5 defile yapmaya hazırlanıyoruz
Giriş Tarihi: 26.9.2023 15:09 Son Güncelleme: 26.9.2023 15:10

Cafer Andıç: Avrupa'da 5 defile yapmaya hazırlanıyoruz

Cafer Andıç: Avrupa’da 5 defile yapmaya hazırlanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde Oligark İstanbul'da "Barbie Night" konseptiyle gerçekleştirdiği iş ve sanat camiasının önde gelen 400 kişinin davetli olduğu defilede, katılımcıların hepsi Barbie ve Ken kıyafetleriyle katılırken, 35 tescilli modelle büyük alkış toplayan moda tasarımcısı Cafer Andıç defilesi hakkında şunları iletti;

"Yaklaşık 1,5 aydır bu konseptin detaylarını planlıyorduk. Hem farklı bir konsept, hemde dünyada şuan resmen bir kasırga etkisi yaratan Barbie filmini harmanlayıp, Türkiye'de daha önceden bu tarz hiç yapılmayan bir organizasyon hazırladık. Hatta beklediğimiz talepten inanılmaz rekor fazlalık geldiğini söylemek isterim."

Cafer Andıç sözlerine şöyle devam etti; "Gelen konuklarımız zaten Barbie ve Ken konseptiyle giyinip gelirken, mekanda da filmin bir çok karesinden esinlenerek etkinlik alanları yaptık. Makyaj, fotoğraf çekim alanları ve benzeri konseptler çok beğenildi. Başta Demet Şener, Tuğçe Aral, Özge Ulusoy ve Cansu Taşkın gibi manken arkadaşlarımın emeğinide küçümseyemem bana baştan beri çok destek oldular. Ayrıca 35 manken arkadaşımızda benimle birlikte bu geceye canla başla hazırlandık. Defilemizde Barbie ve köpeğine gönderme olarak, Özge Ulusoy ve köpeğiyle sahneye çıkması inanılmaz alkış topladı. Etkinlik günü sonrası beklediğimizin 5-6 katı yeni işbirlikleri teklifleri aldık. Başlangıçta bizlerde bu yıl içerisinde avrupada bazı defileler planı yapmıştık fakat bu konseptimize gelen yabancı yatırımcılar konseptimizi çok beğendiklerini ve Ekim ayı içerisinde kendi ülkelerinde de yapmamız için resmi talepte bulundular. Bizlerde Ekim ve Kasım aylarında 5 Barbie defilesi konsepti anlaşmasını sağladık. Çok yakında şehirleri ve günleride sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız."

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Cafer Andıç: Avrupa'da 5 defile yapmaya hazırlanıyoruz
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