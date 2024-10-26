Cafer öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki imam hatip ortaokulunda, görev yapan 4 öğretmen şehir merkezine gitmek için otobüs durağına beklemeye başladı. Öğretmenler bu sırada şehir merkezine giden mahalle sakini Yahya Karaca'nın aracına bindi. Öğretmenlerin bulunduğu araca, Kayseri-Ankara Karayolu'nun Mahzemin kavşağından Ankara istikametinden gelen M.K. idaresindeki taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise şarampole devrildi. İhbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale ile araç sürücüsü Yahya Karaca hayatını kaybederken Türkçe Öğretmeni Oğuz Metin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız, Okul Müdürü Ömer Çelen ise ağır yaranmıştı. Öğretmenlerden hastanede tedavisi devam eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız'da 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cafer öğretmenini de hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.