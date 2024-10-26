Haberler Yaşam Haberleri Cafer öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:03 Son Güncelleme: 26.10.2024 13:24

Cafer öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’de 15 gün önce okul çıkışı şehir merkezine gitmek için bindikleri araca kamyon çarpması sonucu şoför ve bir öğretmenin öldüğü kazada, yaralı diğer öğretmende tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Cafer öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki imam hatip ortaokulunda, görev yapan 4 öğretmen şehir merkezine gitmek için otobüs durağına beklemeye başladı. Öğretmenler bu sırada şehir merkezine giden mahalle sakini Yahya Karaca'nın aracına bindi. Öğretmenlerin bulunduğu araca, Kayseri-Ankara Karayolu'nun Mahzemin kavşağından Ankara istikametinden gelen M.K. idaresindeki taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyon ise şarampole devrildi. İhbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale ile araç sürücüsü Yahya Karaca hayatını kaybederken Türkçe Öğretmeni Oğuz Metin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız, Okul Müdürü Ömer Çelen ise ağır yaranmıştı. Öğretmenlerden hastanede tedavisi devam eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cafer Yıldız'da 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cafer öğretmenini de hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cafer öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA