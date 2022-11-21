Çağdaş köy doktorları

OKUL BAHÇESİNDE SAĞLIK KONTROLÜ

Köylerde sağlıkevi olmadığı için Aile hekimleri, sağlık hizmetini duruma göre köy meydanında, cami ya da okul bahçesinde, muhtarın evinde verebiliyor. Nuh Köyü ilköğretim Okulu'nun bahçesindeyiz. Aile Hekimliği çalışanı Zeynep Salçan, köy içinde bir tur atarak gebe kadınları, aşı ve sağlık taraması gelmiş çocukları okul bahçesine çağırıyor. Zeynep Salçan'ı gören çocuklar Kürtçe 'derzici' yani 'iğneci' diye bağırıp sağa sola kaçışıyor. 3 yıldır bu bölgede çalışan Salçan, bütün çocukların sağlık durumlarını adım adım kontrol ettiriyor. Doktorların geldiğini duyan köylüler, yavaş yavaş okul bahçesine toplanıyor. Gebe kadınların şikayetleri dinleniyor. Sağlık taramaları yapılıyor. Almaları gereke takviye vitaminler veriliyor. Köydeki bebeklerin sağlık kontrolleri yapılıyor. Boy ve kiloları ölçülüyor. Eksik aşıları tamamlanıyor. Doktorların geldiğini duyan başka köylüler de geliyor. Şikayetler dinleniyor. Doğumu yaklaşan gebe kadının Hizan'a nakli için İlçe sağlık Müdürlüğünden bir araç ayarlanıyor. Nuh Köyünde Devran Gültekin ile konuşuyorum. Mobil sağlık hizmetleri ile Aile Hekimlerinin düzenli olarak köye geldiklerini söylüyor. Gültekin, "Bebeklerin sağlık kontrollerini yapıyorlar, aşılarını vuruyorlar. Biz çok memnunuz" diye konuşuyor. Dönüyoruz köye gidip kontrolleri dönmemiz neredeyse tüm günümüzü alıyor.