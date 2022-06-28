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Giriş Tarihi: 28.6.2022 12:36 Son Güncelleme: 28.6.2022 12:37

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Polisler ikna etti

DHA
Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar: Polisler ikna etti

İstanbul Adalet Sarayı'nda dolandırıldığını iddia eden bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 5'nci katındaki korkuluklara çıkan Muttalip B., polisler tarafından ikna edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi yaşandı. Dolandırıldığını iddia ederek adliyenin 5'nci katına çıkan Muttalip B., korkuluklardan tırmanarak arka kısmına geçti. Muttalip B. daha önce yazdığı anlaşılan intihar mektuplarını fırlattı. Yere düşen kağıtlar, görevliler tarafından alındıktan sonra, güvenlik çemberi oluşturuldu, zemin kata şişme yatak açıldı. Sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri müdahale için hazır bekledi. Başsavcı vekilleri ve polisin ikna çabaları sonucu Muttali B. korkuluklardan alındı. Psikologlarla görüştürülmek üzere polis eşliğinde götürüldü. Adliyede bulunan bazı kişilerin, cep telefonu kameralarıyla intihar girişimini kaydettiği görüldü.

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Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar: Polisler ikna etti
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