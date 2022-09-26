Haberler Yaşam Haberleri Çağlayan adliyesinde hareketli dakikalar.. X-Ray cihazı sinyal verince panik yapıp kaçtı
Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:27 Son Güncelleme: 26.9.2022 16:33

Çağlayan adliyesinde hareketli dakikalar.. X-Ray cihazı sinyal verince panik yapıp kaçtı

İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından geçerken bir anda koşmaya başlayan şahıs polis ve güvenlik görevlilerinin tarafından 1 dakika içinde yakalandı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Çağlayan adliyesinde hareketli dakikalar.. X-Ray cihazı sinyal verince panik yapıp kaçtı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi. Bunun üzerine bir anda koşarak adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi.

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! X-Ray cihazı sinyal verince panik yapıp kaçtı | Video

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Erkek şahıs, yaklaşık 1 dakikalık kovalamacanın ardından adliyenin önünde polis tarafından yakalanırken, "Neden kaçıyordunuz?" sorusu üzerine sadece "üstümde" yanıtı verdi. Adliyenin karakoluna götürülen şahsın üst aramasında bir şey bulunmazken, herhangi bir suç kaydına da rastlanmadı.

PANİK YAPTI

Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını savunan ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı.

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Çağlayan adliyesinde hareketli dakikalar.. X-Ray cihazı sinyal verince panik yapıp kaçtı
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