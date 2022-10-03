İstanbul Adalet Sarayı'nda A blok 0. kata çıkan Y.K. korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik çemberi oluşturdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDIĞINI GÖRÜNCE ATLADI

Türkçe bilmeyen Y.K.'ı ikna çabaları yaklaşık 2 dakika sürdü. Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldığını, önlem alındığını görence kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı. -2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan Y.K.'nın hayati tehlikesi hakkında ve neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Şahıs hakkında intihara teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı.

Çağlayan adliyesinde intihar girişimi | Video