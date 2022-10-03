Haberler Yaşam Haberleri Çağlayan adliyesinde intihar girişimi
Giriş Tarihi: 3.10.2022 17:53 Son Güncelleme: 3.10.2022 18:08

Çağlayan adliyesinde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı’nda Fas uyruklu  erkek bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin zemin katından 2 kata düşen kişi yaralandı. İntihar nedeni bilinmeyen erkek şahıs yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Çağlayan adliyesinde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda A blok 0. kata çıkan Y.K. korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik çemberi oluşturdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDIĞINI GÖRÜNCE ATLADI
Türkçe bilmeyen Y.K.'ı ikna çabaları yaklaşık 2 dakika sürdü. Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldığını, önlem alındığını görence kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı. -2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan Y.K.'nın hayati tehlikesi hakkında ve neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Şahıs hakkında intihara teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı.

Çağlayan adliyesinde intihar girişimi | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düşecek mi? Bugün motorine / benzine indirim var mı? 3 Ekim LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları güncel
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağlayan adliyesinde intihar girişimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA