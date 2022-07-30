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Giriş Tarihi: 30.7.2022 10:43 Son Güncelleme: 30.7.2022 10:43

Çağlayan'da kanlı gece! Hasancan'ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü 'Nefes alamıyorum' olmuş

İstanbul Kağıthane’de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bayırtı’nın ailesi; “Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri ‘ben nefes alamıyorum’ oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık” dediler.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çağlayan’da kanlı gece! Hasancan’ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü ’Nefes alamıyorum’ olmuş

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde F.M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, F.M. ve kardeşi tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından F.M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı'yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının F.M. olduğunu ve olay esnasında yanında da kardeşinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SON SÖZÜ NEFES ALAMIYORUM OLMUŞ

Bayırtı'nın ailesi "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'Ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık. O iki şüphelinin biran önce yakalanmasını istiyoruz" dediler.

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Çağlayan'da kanlı gece! Hasancan'ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü 'Nefes alamıyorum' olmuş
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