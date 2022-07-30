Çağlayan’da kanlı gece! Hasancan’ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü ’Nefes alamıyorum’ olmuş

SON SÖZÜ NEFES ALAMIYORUM OLMUŞ

Bayırtı'nın ailesi "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'Ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık. O iki şüphelinin biran önce yakalanmasını istiyoruz" dediler.