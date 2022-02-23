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Giriş Tarihi: 23.2.2022 10:06 Son Güncelleme: 23.2.2022 10:27

‘Çağrı Merkezi Çetesi’ne operasyon! Baskından korunmak için “Pitbull” beslemişler

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Çağrı Merkezi Çetesi’ne operasyon! Baskından korunmak için “Pitbull” beslemişler

İstanbul Siber Polisleri; Çağrı Merkezleri üzerinden satış yaptıkları ve ödemelerini aldıkları ürünleri sahiplerine göndermeyen bir çeteyi çökertti. Dört çete üyesi yakalandı. Çete üyelerinin olası bir polis baskınına karşı önlem olarak bir adrese yerleştirdikleri “Pitbull” cinsi köpek muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı internet siteleri açarak internet üzerinden alışveriş yapan kişilerden ürün siparişleri alan, parasını aldıkları ürünleri sahiplerine göndermeyerek haksız kazanç sağlayan bir çeteyi tespit etti.

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Çete üyelerinin Esenyurt İlçesi'nde açtıkları bir Çağrı Merkezi'nde de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde beş adrese baskın yapıldı. Dört şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 15 sim kart, dokuz dizüstü bilgisayar, üç harici disk, bir tablet bilgisayar, bir para sayma makinesi, bir ruhsatsız tabanca, 43 mermi ve 18 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Çete üyelerinin olası bir polis baskınına karşı önlem olarak bir adrese yerleştirdikleri "Pitbull" cinsi köpek muhafaza altına alındı.

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‘Çağrı Merkezi Çetesi’ne operasyon! Baskından korunmak için “Pitbull” beslemişler
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