Haberler Yaşam Haberleri Çağrı merkezleri ile vatandaşı dolandırıyorlardı! O şüpheliler adliyede
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:50

Çağrı merkezleri ile vatandaşı dolandırıyorlardı! O şüpheliler adliyede

Kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

AA
Çağrı merkezleri ile vatandaşı dolandırıyorlardı! O şüpheliler adliyede

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden biri, savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 30'u İzmir Adliyesine gönderildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ana dil seviyesinde Almanca bilen Türk vatandaşlarından oluşan şebeke üyelerinin, İzmir ve Aydın'da kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla ulaştıkları Almanya ve İsviçre'de yaşayan yaşlıları dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Şüphelilerden 31'i, 25 Ekim'de İzmir, Aydın, Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 428 fişek, lüks saatler ve 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası ile kripto para madenciliğinde de kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirilmişti.

Çoğunluğunu İsviçre ve Almanya'dan sınır dışı edilmiş ya da bu ülkelerden kesin dönüş yapmış kişilerin oluşturduğu belirtilen şebeke üyelerinin, 26 dolandırıcılık eyleminden 88 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptanmış, zanlıların 310 milyon 387 bin lira değerindeki mal varlıklarına da tedbir konulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Anayasa değişiklik teklifinde çerçeve belirlendi! Evliliğin tanımı yeniden yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağrı merkezleri ile vatandaşı dolandırıyorlardı! O şüpheliler adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA