Çağrı merkezli telefon dolandırıcıları yakalandı: 17 kişiden 15 milyon vurgun yaptılar

Bitmek bilmeyen telefon dolandırıcıları bu kez daha inandırıcı olsun ve güven kazanmak için 444'lü numara ile sahte çağrı merkezi kurup önlerine gelen numaraları aramaya başladı. O numaradan gelen çağrıyı cevaplayanlarsa şebeke üyelerinin polis, hakim ve savcı olduğu yalanına inandı. Ardından gelen çağrıdaki dolandırıcının söyledikleri talimatları yerine getiren mağdurlar ellerindeki paraları dolandırıcılara teslim etti.
15 MİLYON VURGUN
Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Bu soruşturma bitene kadar paraların güvende olması lazım diyerek 17 kişiden 15 milyon lira vurgun yaptılar. Aryan kişilerin geçek savcı ya da polis olduğunu düşünen mağdurlar ellerindeki ziynet eşyalarını paraları ya da altınları dolandırıcının belirlediği saatte belirlediği adreste gidip elleriyle onlara teslim etti.
KİMLİKLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Dolandırıcılık Büro ekipleri üst üste gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. 72 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Şüphelilerin kimliği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı.