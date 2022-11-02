Çağrı merkezli telefon dolandırıcıları yakalandı: 17 kişiden 15 milyon vurgun yaptılar

Bitmek bilmeyen telefon dolandırıcıları bu kez daha inandırıcı olsun ve güven kazanmak için 444'lü numara ile sahte çağrı merkezi kurup önlerine gelen numaraları aramaya başladı. O numaradan gelen çağrıyı cevaplayanlarsa şebeke üyelerinin polis, hakim ve savcı olduğu yalanına inandı. Ardından gelen çağrıdaki dolandırıcının söyledikleri talimatları yerine getiren mağdurlar ellerindeki paraları dolandırıcılara teslim etti.