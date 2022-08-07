Haberler Yaşam Haberleri Çakallarla Dans 2 oyuncuları ve konusu: (Hastasıyız Dede) Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:38

Çakallarla Dans 2 oyuncuları ve konusu: (Hastasıyız Dede) Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?

Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncu kadrosu ile yerli komedi filmleri arasında beğenilenler listesinde yer alıyor. 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Serinin devam filmi ilk filmi kadar seviliyor. Çakallarla Dans 2 oyuncuları arasında da dikkat çeken isimler var. Peki, Çakallarla Dans 2 nerede çekildi? İşte, Hastasıyız Dede filmi hakkında merak edilenler…

Çakallarla Dans 2 oyuncuları ve konusu: Hastasıyız Dede Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?

Çakallarla Dans 2 Hastayız Dede konusu kahramanların denek olma hikayesine odaklanıyor. Yeniden hapse düşen arkadaşlar bu kez tıbbi bir deneyin parçası olur. Çakallarla Dans 2 oyuncuları da ilgi çeken film detayları arasında. Peki, Çakallarla Dans 2 nerede çekildi? Sevilen yapım bugün ATV'de!

ÇAKALLARLA DANS 2 KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

ÇAKALLARLA DANS 2 OYUNCULARI

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Didem Balçın

Doğa Rutkay

Ceyhun Yılmaz

Hakan Bilgin

ARKADAŞINA GÖNDER
Çakallarla Dans 2 oyuncuları ve konusu: (Hastasıyız Dede) Çakallarla Dans 2 nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA