Çakar denetimlerinde işlem sayısı azaldı: Yetkisiz çakar kullanım oranı yüzde 67 azaldı

Yürürlüğe 30 Kasım'da giren 7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanımı sayısı azalmaya devam ediyor. Sürücülere uygulanan işlem sayısı yüzde 67 azaldı.

ÇAKAR CİHAZLARINA EL KONULACAK

Yeni yasa ile birlikte usulsüz çakar kullanan sürücülere, 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.





2 MİLYON 764 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 12-19 Aralık'a yapılan denetimlerde 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi. Denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.