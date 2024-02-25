‘Çakar’ organize suç örgütü çökertildi

Yalova merkezli 4 ilde 'Kafes- 47' operasyonları gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 kişi yakalandı. Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda Yalova'da 'Çakar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'Tefecilik' suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek 'Yağma Suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve şüphelilere ait 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar lira tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi."