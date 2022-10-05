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Giriş Tarihi: 5.10.2022 08:57 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:30

Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı

İstanbul’da kullandığı araca çakar takarak tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Trafik magandasına ve aracın sahibine dört bin 73 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde kullandığı bir araca çakar takarak seyir halindeyken tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video

B.Ç. isimli trafik magandasına ve aracın sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun "Işıklı veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak" ve "Görüşü Engelleyecek Süs, Aksesuar-Film Cam Kullanmak" maddelerinden toplamda dört bin 73 lira idari para cezası kesildi.

Araçtaki çakar tertibatı söktürüldü.

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Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı
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