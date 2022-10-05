İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde kullandığı bir araca çakar takarak seyir halindeyken tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı.

Çakarlı trafik magandası gözaltına alındı | Video

B.Ç. isimli trafik magandasına ve aracın sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun "Işıklı veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve Kullanmak" ve "Görüşü Engelleyecek Süs, Aksesuar-Film Cam Kullanmak" maddelerinden toplamda dört bin 73 lira idari para cezası kesildi.

Araçtaki çakar tertibatı söktürüldü.