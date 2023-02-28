Çakılı saldırgan dehşeti... Esnafın şakağına çakı sapladı

DAHA ÖNCE DE MÜŞTERİLERE SALDIRMIŞ

Edremit'in Zeytinli mahallesinden kısa bir süre önce Havran'a taşındığı öğrenilen İbrahim Yıldırım'ın daha önce girdiği iş yerlerinde sebepsiz yere müşterilere de saldırdığı ortaya çıktı. Çakılı saldırıdan canını zor kurtaran esnaf Arif Dülger, şahsın içeriye girdiğini ve fiyat sorma bahanesiyle kendisine yaklaştığını söyledi. Dülger, "Bana çok fazla yaklaşınca tedirgin oldum. Sonra aniden bana saldırdı. Ben de karşı koyunca ayağı takılıp dükkanın camına doğru düştü. Cam kırıldı saldırgan hemen toparlanıp kaçtı. Daha önce de buraya gelmişti ve içerde bir müşterime saldırmıştı" dedi.