Çakılı saldırgan dehşeti... Esnafın şakağına çakı sapladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde dükkan işleten iki ayrı esnaf çakılı saldırı kabusu yaşadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim yıldırım isimli genç, Mustafa Tüzün'e ait dükkana girip alış veriş yapacakmış gibi rafları dolaştı. Bir süre sonra ise aniden elindeki çakıyı Tüzün'e doğru savurmaya başladı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan Mustafa Tüzün, şakağına saplanan çakıyla ağır yaralandı.
Havran Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Tüzün, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Aynı saldırganın market işleten Arif Dülger'e de çakıyla saldırdığı ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE DE MÜŞTERİLERE SALDIRMIŞ
Edremit'in Zeytinli mahallesinden kısa bir süre önce Havran'a taşındığı öğrenilen İbrahim Yıldırım'ın daha önce girdiği iş yerlerinde sebepsiz yere müşterilere de saldırdığı ortaya çıktı. Çakılı saldırıdan canını zor kurtaran esnaf Arif Dülger, şahsın içeriye girdiğini ve fiyat sorma bahanesiyle kendisine yaklaştığını söyledi. Dülger, "Bana çok fazla yaklaşınca tedirgin oldum. Sonra aniden bana saldırdı. Ben de karşı koyunca ayağı takılıp dükkanın camına doğru düştü. Cam kırıldı saldırgan hemen toparlanıp kaçtı. Daha önce de buraya gelmişti ve içerde bir müşterime saldırmıştı" dedi.