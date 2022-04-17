Çakma Euro ihracatı başlamadan bitti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni Euro imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin sahte madeni paraları Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

MERDİVENALTI DARPHANEYE BASKIN

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçüstü yakaladı.

Sahte madeni Euro ihracatı başlamadan bitti | Video

Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; değeri 160 bin lirayı bulan 10 bin adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

GÖZLE AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi.



Gözaltındaki S.D. jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Parada Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.