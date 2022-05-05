"Çakma gübre" operasyonu! 112 ton lisanssız gübre bulundu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; megakentte hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yaygın olduğu Silivri'de "sahte gübre" satışının yapıldığını tespit etti. Bir şüphelinin ucuz yollarla temin ettiği ve lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurarak üreticileri kandırdırdığı ortaya çıktı.

112 TON LİSANSSIZ GÜBRE BULUNDU

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen JASAT ekipleri; orijinal süsü verilmesi için lisanslı gübre satan başka bir firmanın ambalajlarına doldurulmuş vaziyette 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi. Ambalajlar üzerinde yapılan teknik inceleme neticesinde, gübrelerin üzerindeki barkod numaralarının sahte olduğu belirlendi. Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.