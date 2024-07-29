Çakma icra memurundan adliyede dolandırıcılık

Kartal Anadolu Adliyesi'nin kafesinde kendisini Çağlayan Adliyesi'nde icra memuru olarak tanıtan Hulusi B. (63), yeni tanıştığı Mustafa Ö. (59) ile bir süre sohbet ederek güvenini kazandı. O sırada araç almak istediğini anlatan Mustafa Ö.'ye ucuza araba bulabileceğini söyleyen Hulusi B., şahıstan bir miktar para aldı. Bununla da yetinmeyen sahte icra memuru, geçtiğimiz yıl 13 Nisan'da da Mustafa Ö. ile adliyede buluşarak hem parasını hem de telefonunu alıp uzaklaştı. Mustafa Ö., Hulusi B.'ye bir türlü ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak savcılığa şikayette bulundu. Çakma icra memuruna 23 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.