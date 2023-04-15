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Giriş Tarihi: 15.4.2023 10:47

Çakmak isteme tartışması bıçaklı kavgayla bitti

İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre sokakta yürüyen gençler çakmak istedikleri iki kişi tarafından önce darp edildi ardından bıçaklandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çakmak isteme tartışması bıçaklı kavgayla bitti

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz ay yaşanan olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigarlarını yakmak için çakmak istedi. Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerin olmadığı öğrenildi.

OTELDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri tek tek incelemeye polis ekipleri, saldırganların olaydan sonra koşarak bir otele girdiklerini tespit etti. Otele baskın düzenleyen Beyoğlu polisi, iki saldırganı kaldıkları odadan kaçmaya çalışırken yakalandılar.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Doğukan N. ve Koray A. sağlık kontrolünden geçirilemesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette gençlerin kendisinden küfürlü şekilde çakmak istedikleri için aralarında kavga çıktığını söyleyen iki şahıs, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Çakmak isteme tartışması bıçaklı kavgayla bitti
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