Çakmak isteme tartışması bıçaklı kavgayla bitti

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz ay yaşanan olayda sokakta yürüyen Yavuz A. ve Arif Şahin G. isimli iki arkadaş, iki şahıstan sigarlarını yakmak için çakmak istedi. Ancak şahıslar ile gençlerin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki genç, önce darp edildi ardından da yere yatırılarak bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, bacağından yaralanan Yavuz A. ve karnından Arif Şahin G. kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin hayati tehlikelerin olmadığı öğrenildi.