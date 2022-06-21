Genç kız, ’çakmak’ isteğini geri çevirince hayatının şokunu yaşadı

KAFA ATTI

Saldırı sonrası yüzü tanınmaz hale gelen Elif Dağdelen, "Salıncakta sallanmaya başladık. Bir süre sonra hiç tanımadığımız bir kişi yanıma gelip 'çakmak' istedi. Çakmağımızın olmadığını söyledik. Ondan sonra bize, 'Peki ben bu sigaramı nasıl yakacağım' dedi. Biz de bizim sorunumuzun olmadığını ve gitmesini istedik. Rahatsız edici şekilde gülümsedi. Sonra salıncaktan ayağa kalktım, 'Lütfen gider misiniz' dememle birlikte burnuma kafa attı. Ardından koşmaya başladı. Arkasından koşan arkadaşım şahsı yakaladı. Bu olayı gören vatandaşlar şahsı darp etti" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİZ'

Elif Dağdelen, saldırı sonrası hastaneye gittiklerini söyledi. Burnunda kayma olduğunu da belirten Dağdelen, "Çok şükür kırık yok. İki gün tampon takılı kaldı. Bugün çıkarttık, darp raporu aldık ve şahıs hakkında şikayetçi olduk. Sonuna kadarda şikayetimiz devam edecek" dedi. Sadece iki genç kız olarak sahilde zaman geçirmek istediklerinin altını çizen Dağdelen, "Arkadaşımla rahat bir şekilde dolaşamadık. Tek amacımız salıncakta sallanıp biraz sonra evimize gitmekti. Biz kız kıza rahat bir şekilde gezemeyecek miyiz? Bizi rahatsız ediyorlar, istediği cevabı alamayınca darp ediyorlar" diye konuştu.

'KORKUYORUZ'

Aynı olayı yara almadan atlatan Ada ise, "Salıncak binmeyi çok seviyorum. Arkadaşıma rica ettim. Çakmak isteyen bir kişi geldi. Rahatsız etmeye başladı ve gitmesini istedik. İstediğini alamayınca arkadaşımı darp etti. Bana da elinin tersiyle vurdu. Çevredeki insanlar şahsa müdahale etti. Raporlarımızı alıp şikayetçi olduk. Parka gitmeye artık korkuyoruz. Aynı olayları yaşar mıyız diye tedirginiz. Korkuyoruz" dedi.