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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Çaldı, kaçtı, bıçakladı duvara çarparak yaşamını yitirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çaldı, kaçtı, bıçakladı duvara çarparak yaşamını yitirdi
İZMİR Buca'da, bir restoranın önüne gelen Musa Bakır (17), yemek dağıtımı için kullanılan motosikleti çalıp kaçtı. İşyeri sahibi Fatih Y. otomobille, kurye Hamdullah K. başka bir motosikletle hırsızın peşine düştü. Bir süre sonra Hamdullah K., yakalamayı başardığı Musa Bakır ile boğuşmaya başladı. Hamdullah K.'yi bacağından bıçaklayıp yaralayan Bakır, kaçmaya devam etti. Bakır'a yetişen işyeri sahibi Fatih Y. ise manevra yaparak kaçmaya çalışan Bakır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, savrulan motosiklet bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvar göçtü, Musa Bakır öldü.

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Çaldı, kaçtı, bıçakladı duvara çarparak yaşamını yitirdi
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