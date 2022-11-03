Haberler Yaşam Haberleri Çaldığı 80 bin TL’nin 50 binini geri getirdi
Giriş Tarihi: 4.11.2022

Çaldığı 80 bin TL’nin 50 binini geri getirdi

BEKİR COŞKUN
Çaldığı 80 bin TL’nin 50 binini geri getirdi
Mersin'in Mut ilçesindeki sebze- meyve halinde kabzımallık yapan Bayram Kaya'nın (53) yastığının altına koyduğu 80 bin TL'si, gece uyurken çalındı. Olaydan 2 gün sonra, şapka giyip yüzünü gizleyen ve bir araçla Kaya'nın yanına gelen hırsız, paranın 50 bin TL'sini koyduğu poşeti geri verip hızla uzaklaştı. Kaya, poşetin içinde ayrıca, "Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem, sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen sen ol bir daha para şovu yapma" yazılı bir not buldu. Hırsıza seslenen Kaya, "Para başkasınındı. Çalınınca ben borçlu kaldım. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paranın kalanını da getirsen şikâyetçi olmayacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? e devlet sorgulama ekranı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
Polislik önlisans KPSS puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
İzmir'de Okullar tatil mi edildi, bugün okul var mı? 4 Kasım 2022 Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı?
Son dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son dakika haberleri: Dünya futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti! Herkes Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mucizeyi konuşuyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ilin tamamını kapsıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldığı 80 bin TL’nin 50 binini geri getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA