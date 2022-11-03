Çaldığı 80 bin TL’nin 50 binini geri getirdi

Mersin'in Mut ilçesindeki sebze- meyve halinde kabzımallık yapan Bayram Kaya'nın (53) yastığının altına koyduğu 80 bin TL'si, gece uyurken çalındı. Olaydan 2 gün sonra, şapka giyip yüzünü gizleyen ve bir araçla Kaya'nın yanına gelen hırsız, paranın 50 bin TL'sini koyduğu poşeti geri verip hızla uzaklaştı. Kaya, poşetin içinde ayrıca, "Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem, sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sen sen ol bir daha para şovu yapma" yazılı bir not buldu. Hırsıza seslenen Kaya, "Para başkasınındı. Çalınınca ben borçlu kaldım. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paranın kalanını da getirsen şikâyetçi olmayacağım" dedi.