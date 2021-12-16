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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Çaldığı altınları soba kovasına gizlemiş

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çaldığı altınları soba kovasına gizlemiş
İzmır'ın Kemalpaşa ilçesinde yaşayan N.T. (55), geçen salı günü jandarmaya başvurarak evindeki 70 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını bildirdi. N.T. şikayetinde Z.G. isimli kadınla 1 ay önce tanıştığını, olay günü evine misafirliğe geldiğini, gece saatlerinde altınların yerinde olmadığını fark edince şikayette bulunduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, Z.G.'nin evinde yaptığı ilk aramada altınları bulamadı. Ekipler daha sonra merdiven boşluğunda yaptıkları aramada, altınları soba kovasının içine siyah poşette gizlenmiş halde buldu. Altınlar N.T.'ye teslim edildi. Şüpheli Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çaldığı altınları soba kovasına gizlemiş
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