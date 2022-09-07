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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Çaldığı araçla kaza yaptı, yanarak can verdi

Çaldığı araçla kaza yaptı, yanarak can verdi
ADANA'NIN Kozan ilçesinde çaldığı otomobille ters yöne girince kamyonla çarpışan hırsız, aracın alev alması sonucu yanarak öldü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde fren yerine gaza bastığı iddia edilen Ayşe Y. otomobili ile yol kenarında yürüyen Suriyeli Rasha Abdel Kader ve 4 çocuğa çarptı. 3 yaşındaki Yasemin Hassan ölürken, Kader ve 3 çocuk yaralandı. Ankara'da Çevre Yolu trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü A.A. öldü. Manisa, Bartın, Antalya, Kırklareli, Denizli, Kastamonu, Eskişehir, Tunceli ve Bolu'da meydana gelen kazalarda birer kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk KELEŞ-Murat KARAMAN-Mehmet AL/SABAH

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Çaldığı araçla kaza yaptı, yanarak can verdi
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