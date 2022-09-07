Çaldığı araçla kaza yaptı, yanarak can verdi

ADANA'NIN Kozan ilçesinde çaldığı otomobille ters yöne girince kamyonla çarpışan hırsız, aracın alev alması sonucu yanarak öldü. İzmir'in Karabağlar ilçesinde fren yerine gaza bastığı iddia edilen Ayşe Y. otomobili ile yol kenarında yürüyen Suriyeli Rasha Abdel Kader ve 4 çocuğa çarptı. 3 yaşındaki Yasemin Hassan ölürken, Kader ve 3 çocuk yaralandı. Ankara'da Çevre Yolu trafik levhasına çarpan otomobilin sürücüsü A.A. öldü. Manisa, Bartın, Antalya, Kırklareli, Denizli, Kastamonu, Eskişehir, Tunceli ve Bolu'da meydana gelen kazalarda birer kişi hayatını kaybetti.